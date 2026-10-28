Омбудсмен Лантратова: за 30 часов режима тишины в Алешках не было инцидентов

Омбудсмен РФ сообщила об отсутствии инцидентов за 30 часов тишины в Алешках Омбудсмен Лантратова: за 30 часов режима тишины в Алешках не было инцидентов

Москва28 окт Вести.За 30 часов действия режима тишины в Алешках Херсонской области не было зафиксировано ни одного инцидента. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере MAX.

По ее словам, российская сторона поддерживает постоянную связь с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вместе они координируют выполнение достигнутых договоренностей.

У нас одна цель - помочь людям в Алешках, сделать все возможное для безопасного выезда тех, кому это необходимо подчеркнула Лантратова

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04.00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

Лантратова ранее поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии, которое позволило расширить за пределы города локальный режим прекращения огня между российскими и украинскими силами в районе Алешек.