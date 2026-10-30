Лантратова показала начало эвакуации из Алешек Лантратова опубликовала кадры начала эвакуации мирных жителей из Алешек

Москва30 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала в своем канале в MAX видеоролик, на котором рассказала о начале эвакуации мирных жителей из Алешек Херсонской области.

На кадрах, снятых на фоне здания советской постройки, омбудсмен сообщает, что находится в городе.

Вот собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации. Там находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины сказала Лантратова на видео

По словам Лантратовой, всем будет обеспечена такая возможность.

Все люди постепенно грузятся в автобус добавила она

В Алешках с 27 октября 2026 года действует режим прекращения огня для проведения масштабной гуманитарной миссии. Ее основная задача — доставить в город продукты питания и медикаменты, а также обеспечить условия для добровольной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Для безопасного выезда подготовлен транспорт: 25 автобусов общей вместимостью менее 750 мест, включая спецтранспорт для лежачих людей на 30 мест. Медицинское сопровождение обеспечивают 9 машин скорой помощи и более 50 медработников.

Гуманитарная операция проходит в рамках контактов Яны Лантратовой с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Координация и содействие миссии осуществляются при участии первой леди США Мелании Трамп. Российский омбудсмен сообщила, что люди смогут покинуть город до 14:00 по московскому времени 30 октября.