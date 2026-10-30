Лантратова: для эвакуации жителей Алешек создана колонна из 25 автобусов

Лантратова: колонна для вывоза людей из Алешек включает 25 автобусов на 750 мест Лантратова: для эвакуации жителей Алешек создана колонна из 25 автобусов

Москва30 окт Вести.Колонна из 25 автобусов минимум на 750 мест сформирована для эвакуации жителей города Алешки Херсонской области, рассказала журналистам российский омбудсмен Яна Лантратова

Главный день гуманитарной миссии в Алешках стартовал утром в пятницу. Жителям Алешек везут продукты, лекарства и генераторы, им дадут возможность эвакуироваться в другие регионы или на Украину.

Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов. Это по количеству на минимум 750 мест сообщила Лантратова

Она отметила, что также организованы специальные автобусы для лежачих людей.

Мы подготовили таких порядка 30 мест плюс дополнительно 9 машин скорой помощи. С нами работает более 50 сотрудников, это медики заявила омбудсмен

По ее словам, в автобусах есть вода, сухпайки и горячие термосы. Также организован автобус с клетками, чтобы жители смогли вывезти своих домашних питомцев.

Ранее российский омбудсмен сообщила о завершении разминирования маршрутов для отправки конвоя с гуманитарной помощью.