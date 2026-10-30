Москва30 октВести.Колонна из 25 автобусов минимум на 750 мест сформирована для эвакуации жителей города Алешки Херсонской области, рассказала журналистам российский омбудсмен Яна Лантратова
Главный день гуманитарной миссии в Алешках стартовал утром в пятницу. Жителям Алешек везут продукты, лекарства и генераторы, им дадут возможность эвакуироваться в другие регионы или на Украину.
Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов. Это по количеству на минимум 750 местсообщила Лантратова
Она отметила, что также организованы специальные автобусы для лежачих людей.
Мы подготовили таких порядка 30 мест плюс дополнительно 9 машин скорой помощи. С нами работает более 50 сотрудников, это медикизаявила омбудсмен
По ее словам, в автобусах есть вода, сухпайки и горячие термосы. Также организован автобус с клетками, чтобы жители смогли вывезти своих домашних питомцев.
Ранее российский омбудсмен сообщила о завершении разминирования маршрутов для отправки конвоя с гуманитарной помощью.