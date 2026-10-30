В Алешки отправился первый грузовик гуманитарной помощи от ФНПР ФНПР отправила первый грузовик гуманитарной помощи жителям Алешек

Москва30 окт Вести.Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила первый грузовик с гуманитарной помощью для жителей Алешек Херсонской области. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций организации.

Первый грузовик с помощью жителям Алешек мы постарались направить максимально оперативно. Важно, чтобы люди, оказавшиеся в крайне тяжелой ситуации, как можно быстрее получили нашу поддержку. В ближайшее время будут собраны новые партии гуманитарной помощи цитирует ТАСС заявление председателя ФНПР Сергея Черногаева

Уточняется, что в Алешки были отправлены около 100 коробок с продуктами, средствами гигиены и другими предметами первой необходимости.

Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках для обеспечения доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей через специальный коридор.

Гуманитарная миссия в Алешки организована на высшем уровне, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.