Москва30 октВести.Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила первый грузовик с гуманитарной помощью для жителей Алешек Херсонской области. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций организации.
Первый грузовик с помощью жителям Алешек мы постарались направить максимально оперативно. Важно, чтобы люди, оказавшиеся в крайне тяжелой ситуации, как можно быстрее получили нашу поддержку. В ближайшее время будут собраны новые партии гуманитарной помощицитирует ТАСС заявление председателя ФНПР Сергея Черногаева
Уточняется, что в Алешки были отправлены около 100 коробок с продуктами, средствами гигиены и другими предметами первой необходимости.
Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках для обеспечения доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей через специальный коридор.
Гуманитарная миссия в Алешки организована на высшем уровне, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.