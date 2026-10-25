Москва25 окт Вести.Первая леди США Мелания Трамп не исключает возможности поездки на Украину.

Посмотрим ответила супруга Трампа на вопрос представителей СМИ

Белый дом заявил о том, что США добились договоренности о прекращении огня в Алешках в Херсонской области. Организацию гуманитарной миссии по оказании помощи жителям Алешек взяла на себя Мелания Трамп, узнав о бедственном положении населения.

Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсона. ВСУ непрерывно обстреливают Алешки, а дроны ВСУ минируют местность и атакуют транспортные средства, которые пытаются доставить воду и продовольствие жителям города.

Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что Россия и Украина выполняют все взятые на себя обязательства в рамках договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках.

Лантратова проинформировала украинского коллегу Дмитрия Лубинца о том, что с российской стороны режим тишины установлен с 04:00 27 октября.