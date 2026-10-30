Мелания Трамп отметила полное соблюдение режима тишины РФ и Украиной в Алешках

Мелания Трамп отметила полное соблюдение режима тишины в Алешках Мелания Трамп отметила полное соблюдение режима тишины РФ и Украиной в Алешках

Москва30 окт Вести.Супруга президента США Мелания Трамп заявила, что Россия и Украина солидарно соблюдают договоренности о режиме тишины для осуществления гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети Х.

По словам первой леди Соединенных Штатов, на протяжении 80 часов соблюдается режим прекращения огня.

При этом в городе находятся российские и украинские гуманитарные группы, которые привезли гумпомощь подготавливают конвой для эвакуации гражданского населения.

Скоординированные действия идут в полном соответствии с договоренностями, достигнутыми Украиной и Россией подчеркнула Трамп

24 октября старший советник первой леди Марк Бекман сообщал ИС "Вести", что именно Мелания Трамп инициировала переговоры о прекращении огня в Алешках Херсонской области и контролировала ход процесса.

Алешки расположены на левом берегу Днепра. По словам президента России Владимира Путина, Украина заминировала подступы к городу, что фактически привело к угрозе гуманитарной катастрофы. Для проведения миссии в районе Алешек с 27 октября введен режим прекращения огня, который будет действовать до 22.59 1 ноября. Сама гуманитарная операция стартовала в ночь на 30 октября.