Мелания Трамп назвала перемирие в Алешках "надеждой на устойчивый мир" Мелания Трамп: Алешки показали, что есть шанс поставить человечность выше войны

Москва31 окт Вести.Перемирие в Алешках и эвакуация людей оттуда дают шанс выйти на устойчивый мир, написала первая леди США Мелания Трамп в соцсети Х.

Свое сообщение она озаглавила так: "Надежда на устойчивый мир".

Алешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны. Вместе мы можем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей написала она

Алешки - город, расположенный на левом берегу Днепра. По заявлению российского лидера Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для гуманитарной миссии, которая началась в ночь на 30 октября, в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября.

Как ранее заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, Россия и Украина договорились регулярно проводить гуманитарные миссии для поддержки гражданского населения. Омбудсмен также выступила с инициативой регулярно организовывать гуманитарные акции под кураторством первой леди США Мелании Трамп по аналогии с операцией в Алешках.