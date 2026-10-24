Советник Мелании Трамп рассказал, как она узнала о ситуации в Алешках

Мелания Трамп узнала о ситуации в Алешках в ходе Генассамблеи ООН Советник Мелании Трамп рассказал, как она узнала о ситуации в Алешках

Москва24 окт Вести.Первая леди США Мелания Трамп узнала о гуманитарной катастрофе в городе Алешки Херсонской области во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ее старший советник Марк Бекман.

По ее словам, на ГА ООН Мелания Трамп собрала представителей 60 государств по собственному проекту поддержки детей во всем мире.

Первая леди в ходе Генеральной Ассамблеи ООН собрала представителей 60 государств в рамках инициативы под названием "Воспитывая будущее вместе". Это ее проект, направленный на поддержку детей во всем мире посредством образования и технологий. Именно на этом мероприятии, проходившем в Нью-Йорке с участием представителей из 60 стран, она впервые узнала об Алешках рассказал Бекман

Также он уточнил, что первая леди США ставит интересы детей, пожилых людей и женщин выше геополитических вопросов.

Она всегда ставит [в приоритет] интересы детей, пожилых людей и женщин выше геополитики, расовых различий, религии или гендерных вопросов. В тот самый момент она поняла, что может помочь жителям в Алешках, и незамедлительно начала взаимодействовать как с российской, так и с украинской стороной добавил советник

Ранее Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по специальному коридору. Прекращение огня намечено на 29 октября.

Российский омбудсмен по правам человека Яна Лантратова сообщила, что договоренность об организации гуманитарной миссии была достигнута при посредничестве Мелании Трамп. Она также поблагодарила первую леди США и участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие при подготовке гуманитарной миссии.