Москва29 окт Вести.В Кремле рассчитывают, что 29-30 октября в Алешки Херсонской области удастся безопасно доставить гуманитарную помощь, а желающие покинуть город смогут эвакуироваться. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Известиям".

Надеемся, что сегодня-завтра уже жители смогут получить гуманитарную помощь беспрепятственно и безопасно, и желающие смогут покинуть этот населенный пункт сказал представитель Кремля

Он отметил, что из Москвы уже вылетел самолет для проведения гуманитарной миссии. При этом доставка участников операции к месту назначения потребует сложной логистики.

Мы знаем, что уже вылетел борт из Москвы. Там будет достаточно сложная схема, как они будут добираться уточнил Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время в районе Алешек продолжается разминирование маршрутов, необходимых для доставки помощи и эвакуации населения. Кроме того, Песков отметил важность координации действий по гуманитарным вопросам.

Подобные гуманитарные миссии, безусловно, важны. По крайней мере, это какая-то координация действий, исходя из высших гуманитарных соображений добавил он

Песков также высоко оценил миротворческие и гуманитарные усилия американской стороны.

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что вылетает на гуманитарную миссию в Алешки вместе с иностранными журналистами. Как отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гуманитарную миссию будут освещать корреспонденты американского телеканала Newsmax.

Чтобы подготовить операцию, российские военные с 04.00 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении. Утром в четверг Лантратова подтвердила, что режим тишины в Алешках соблюдается уже 54 часа.