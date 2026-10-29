Российская делегация, участвующая в миссии в Алешках, прилетела в Гомель

Делегация России, участвующая в операции в Алешках, прибыла в Гомель Российская делегация, участвующая в миссии в Алешках, прилетела в Гомель

Москва29 окт Вести.Представители России, участвующие в гуманитарной миссии в городе Алешки, прилетели в аэропорт белорусского Гомеля, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

В аэропорт Гомеля прибыл самолет с представителями России информирует агентство

Как указывает агентство, аэропорт Гомеля "стал отправной точкой в большом маршруте этой операции".

Белоруссия присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении, Минск является участником международного процесса, отмечается в сообщении.

Ранее омбудсмен Яна Лантратова говорила, что возможность покинуть зону боевых действий предоставят всем желающим жителям Алешек независимо от направления эвакуации.