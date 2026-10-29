Москва29 октВести.Представители России, участвующие в гуманитарной миссии в городе Алешки, прилетели в аэропорт белорусского Гомеля, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
В аэропорт Гомеля прибыл самолет с представителями Россииинформирует агентство
Как указывает агентство, аэропорт Гомеля "стал отправной точкой в большом маршруте этой операции".
Белоруссия присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении, Минск является участником международного процесса, отмечается в сообщении.
Ранее омбудсмен Яна Лантратова говорила, что возможность покинуть зону боевых действий предоставят всем желающим жителям Алешек независимо от направления эвакуации.