Львова-Белова: эвакуированным из Алешек семьям предоставят медпомощь и жилье

Спасенным семьям из Алешек предоставят все необходимое, заявила Львова-Белова Львова-Белова: эвакуированным из Алешек семьям предоставят медпомощь и жилье

Москва23 окт Вести.Семьям с детьми, которые решат эвакуироваться из города Алешки Херсонской области, окажут необходимую медицинскую помощь и выделят временное жилье. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем канале в мессенджере MAX.

Она пояснила, что договорилась с детским омбудсменом Херсонской области Ириной Кравченко о сопровождении семей, которые захотят покинуть город, и содействии им.

Поможем с получением медицинской помощи, обеспечением более комфортным временным жильем и всем необходимым написала Львова-Белова

Омбудсмен также отметила, что согласованная гуманитарная операция в Алешках является "большой радостью".

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова также сообщила, что договоренность об организации гуманитарной миссии в городе была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.