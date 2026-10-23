Москва23 октВести.Семьям с детьми, которые решат эвакуироваться из города Алешки Херсонской области, окажут необходимую медицинскую помощь и выделят временное жилье. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем канале в мессенджере MAX.
Она пояснила, что договорилась с детским омбудсменом Херсонской области Ириной Кравченко о сопровождении семей, которые захотят покинуть город, и содействии им.
Поможем с получением медицинской помощи, обеспечением более комфортным временным жильем и всем необходимымнаписала Львова-Белова
Омбудсмен также отметила, что согласованная гуманитарная операция в Алешках является "большой радостью".
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова также сообщила, что договоренность об организации гуманитарной миссии в городе была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.