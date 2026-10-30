Лантратова сообщила об организованном вывозе жителей из Алешек Лантратова: жители Алешек могут покинуть город до 14:00 30 октября

Москва30 окт Вести.Жители города Алешки Херсонской области получили возможность покинуть населенный пункт в рамках эвакуации, организованной до 14:00 30 октября. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен пояснила, что среди выезжающих граждан есть как желающие отправиться в регионы Российской Федерации, так и намеренные выехать на территорию Украины.

Всем будет обеспечена такая возможность подчеркнула Лантратова

По ее словам, эвакуируемых распределяют по автоколоннам. Для транспортировки маломобильных и лежачих граждан задействованы специализированные автобусы и девять автомобилей скорой помощи, а для жителей, выезжающих с домашними питомцами, сформирован отдельный транспорт.

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ вылетела в Алешки в рамках гуманитарной миссии вместе с иностранными журналистами.

Алешки расположены на левом берегу Днепра. По словам президента России Владимира Путина, Украина заминировала подступы к городу, что фактически привело к угрозе гуманитарной катастрофы. Для проведения миссии в районе Алешек с 27 октября введен режим прекращения огня, который будет действовать до 22.59 1 ноября. Сама гуманитарная операция стартовала в ночь на 30 октября.