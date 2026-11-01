Москва1 нояВести.Глава евродипоматии Кая Каллас выступила против приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G20 ("Большая двадцатка") со стороны Соединенных Штатов.
Это вызывает много вопросовсказала она в комментарии Bloomberg
По ее мнению, приглашение Путина приведет к нормализации участия России в международных форумах.
В сентябре госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона пригласила Путина на саммит G20 в США. В Кремле уточняли, что вопрос проработают по дипломатическим каналам.
Саммит G20 будет проходить в Майами 14-15 декабря.