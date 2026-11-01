Каллас выступила против приглашения Путина на саммит G20

Каллас отреагировала на приглашение Путина американской стороной на саммит G20 Каллас выступила против приглашения Путина на саммит G20

Москва1 ноя Вести.Глава евродипоматии Кая Каллас выступила против приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G20 ("Большая двадцатка") со стороны Соединенных Штатов.

Это вызывает много вопросов сказала она в комментарии Bloomberg

По ее мнению, приглашение Путина приведет к нормализации участия России в международных форумах.

В сентябре госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона пригласила Путина на саммит G20 в США. В Кремле уточняли, что вопрос проработают по дипломатическим каналам.

Саммит G20 будет проходить в Майами 14-15 декабря.