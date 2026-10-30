Москва30 октВести.ВС РФ в период с 24 по 30 октября поразили 11 сухогрузов, которые доставляли на Украину военные грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе проведения спецоперации.
Поражены 11 сухогрузов, доставлявшие на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУсообщили в Минобороны РФ
За указанный период российская армия нанесла два массированных, а также девять групповых ударов по военным целям на территории Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, целями ВС России стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические центры, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских боевиков.