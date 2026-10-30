ВС РФ за неделю нанесли удары по 11 судам, доставлявшим военные грузы для ВСУ

Российская армия подбила за неделю 11 судов, доставлявших для ВСУ военные грузы ВС РФ за неделю нанесли удары по 11 судам, доставлявшим военные грузы для ВСУ

Москва30 окт Вести.ВС РФ в период с 24 по 30 октября поразили 11 сухогрузов, которые доставляли на Украину военные грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе проведения спецоперации.

Поражены 11 сухогрузов, доставлявшие на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ сообщили в Минобороны РФ

За указанный период российская армия нанесла два массированных, а также девять групповых ударов по военным целям на территории Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, целями ВС России стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические центры, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских боевиков.