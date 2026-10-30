Минобороны сообщило об 11 ударах ВС РФ по военным объектам Украины за неделю

ВС РФ за неделю нанесли два массированных и 9 групповых ударов по объектам ВСУ Минобороны сообщило об 11 ударах ВС РФ по военным объектам Украины за неделю

Москва30 окт Вести.Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов по военным целям на территории Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В течение недели с 24 по 30 октября ВС РФ атаковали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, были поражены производственные цеха и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров.

Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 30 октября, российская армия атаковала объекты портовой инфраструктуры, военно-промышленного комплекса и энергетики в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.