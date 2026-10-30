ВС РФ нанесли ночной удар дронами и высокоточным оружием с земли по объектам ВСУ МО: ВС РФ ночью ударили по используемым ВСУ объектам ВПК и энергетики Украины

Москва30 окт Вести.Российские военнослужащие ночью нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры, военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики на Украине, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что поражение получили предприятия, которые задействованы в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование объектов ВПК.

Кроме того, удары были нанесены по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области и морским судам, действующим в интересах ВСУ.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Днепропетровске начались перебои с энергоснабжением. Журналисты отмечали, что до этого в городе были слышны взрывы.