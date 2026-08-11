Минобороны РФ назвало удары по Украине "палящим зноем" для врага Минобороны РФ назвало "палящим зноем" удары по объектам ВПК Украины

Москва11 авг Вести.Министерство обороны РФ назвало "палящим зноем" ночные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Комментарий ведомство опубликовало в своем канале в мессенджере MAX.

К сообщению приложена фотография работы российской реактивной системы залпового огня. В подписи МО РФ использовало фразу: "Июльская жара сменилась для врага палящим зноем".

Ранее в ведомстве сообщили, что минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье.