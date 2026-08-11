Москва11 авгВести.Министерство обороны РФ назвало "палящим зноем" ночные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Комментарий ведомство опубликовало в своем канале в мессенджере MAX.
К сообщению приложена фотография работы российской реактивной системы залпового огня. В подписи МО РФ использовало фразу: "Июльская жара сменилась для врага палящим зноем".
Ранее в ведомстве сообщили, что минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье.