В МО РФ прокомментировали ночной удар по Украине словами "звучит ракетная сюита"

"Звучит ракетная сюита": МО РФ прокомментировало ночной удар по Украине В МО РФ прокомментировали ночной удар по Украине словами "звучит ракетная сюита"

Москва7 окт Вести.Минобороны РФ прокомментировало ночной массированный удар по объектам на Украине словами "звучит ракетная сюита".

Как ранее сообщили в ведомстве, в ночь на среду Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены также объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры и морские суда, которые использовались в интересах украинской армии.

Сообщение военного ведомства в мессенджере MAX сопровождается изображением с надписью "Звучит ракетная сюита". На картинке на фоне красного грозового неба показана черная ракета, взмывающая вверх.

Нам по душе Чайковский и Свиридов говорится в публикации МО РФ, которая стала ответом на пост о ночных ударах

Петр Чайковский написал сюиты к балетам "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица". Георгий Свиридов известен, в частности, музыкальными сюитами "Метель" и "Время, вперед!".