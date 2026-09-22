Москва22 сенВести.Российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Циркон" во время массированного ночного удара по территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар наносился высокоточным оружием морского, наземного и воздушного базирования, а также дронами.
Цирконы с моря принесли врагу цунами и торнадоговорится в сообщении Минобороны в канале в MAX
К публикации ведомство прикрепило изображение запуска ракет с корабля с надписью "Девятый вал".
Ранее МО РФ сообщило, что в ходе ночного удара были атакованы металлургические и химические предприятия, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. Кроме того, под удар попали портовая инфраструктура и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.