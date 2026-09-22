Минобороны РФ сообщило о применении ракет "Циркон" при ночном ударе

Минобороны раскрыло, каким оружием ночью наносились удары по Украине Минобороны РФ сообщило о применении ракет "Циркон" при ночном ударе

Москва22 сен Вести.Российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Циркон" во время массированного ночного удара по территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар наносился высокоточным оружием морского, наземного и воздушного базирования, а также дронами.

Цирконы с моря принесли врагу цунами и торнадо говорится в сообщении Минобороны в канале в MAX

К публикации ведомство прикрепило изображение запуска ракет с корабля с надписью "Девятый вал".

Ранее МО РФ сообщило, что в ходе ночного удара были атакованы металлургические и химические предприятия, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. Кроме того, под удар попали портовая инфраструктура и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.