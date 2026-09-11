Москва11 сенВести.Минобороны России прокомментировало удары по целям на территории Украины, нанесенным ночью 11 сентября, фразой "вам бамдероль".
Сообщение, опубликованное в канале ведомства в MAX, сопровождается изображением летящей ракеты.
Всегда точная, срочная и мощнаяговорится в публикации
Минувшей ночью российские войска нанесли удары по data-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях, а также логистическим центрам. Кроме того, удары наносились по объектам, задействованным в хранении и производстве БПЛА.