Минобороны РФ отчиталось о доставке срочных "бамдеролей" на Украину

Мощные "бамдероли" доставлены на Украину Минобороны РФ отчиталось о доставке срочных "бамдеролей" на Украину

Москва11 сен Вести.Минобороны России прокомментировало удары по целям на территории Украины, нанесенным ночью 11 сентября, фразой "вам бамдероль".

Сообщение, опубликованное в канале ведомства в MAX, сопровождается изображением летящей ракеты.

Всегда точная, срочная и мощная говорится в публикации

Минувшей ночью российские войска нанесли удары по data-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях, а также логистическим центрам. Кроме того, удары наносились по объектам, задействованным в хранении и производстве БПЛА.