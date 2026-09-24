Москва24 сенВести.После публикации информации о массированных ударах в Киеве и Одесской области в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX появился пост, комментирующий деятельность Вооруженных сил Российской Федерации.
Пресс-служба военного ведомства опубликовала изображение беспилотного летательного аппарата семейства "Герань".
Работаем без пауз – без иллюзий. Вразумляющие доводы спускаем сверху внизговорится в подписи к фотографии
Минувшей ночью ВС РФ поразили телекоммуникационные и логистические центры ВСУ, а также морские суда, использовавшиеся в интересах боевиков киевского режима.