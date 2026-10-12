Российские войска поразили сухогруз ВСУ, следовавший в одесский порт МО РФ: российские войска поразили сухогруз ВСУ на переходе морем

Москва12 окт Вести.Российские военнослужащие в ночь на 12 октября поразили судно типа сухогруз на подходе морем, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен с применением беспилотников.

Поражено морское судно типа сухогруз на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения отмечается в сообщении

Подчеркивается, что помимо сухогруза российские войска также поразили портовую инфраструктуру.

11 октября сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили судно, которое доставляло грузы для вооруженных сил Украины в акватории перехода к Черноморску.