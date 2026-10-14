Минобороны: ВС России поразили сухогруз, шедший в Одессу с военным грузом

Российские военные поразили шедшее в Одессу с военным грузом судно Минобороны: ВС России поразили сухогруз, шедший в Одессу с военным грузом

Москва14 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который направлялся в порт Одесса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Согласно информации ведомства, судно доставляло грузы военного, а также двойного назначения.

При переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы военного и двойного назначения сообщили в Минобороны РФ

Ранее российские войска поразили сухогруз, действовавшей в Бугском Лимане в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого российские военнослужащие уничтожили два сухогруза, перевозившие грузы для ВСУ.