Москва14 октВести.Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который направлялся в порт Одесса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Согласно информации ведомства, судно доставляло грузы военного, а также двойного назначения.
При переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы военного и двойного назначениясообщили в Минобороны РФ
Ранее российские войска поразили сухогруз, действовавшей в Бугском Лимане в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
До этого российские военнослужащие уничтожили два сухогруза, перевозившие грузы для ВСУ.