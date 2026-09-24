Москва24 сенВести.Российские военные поразили сухогруз, который доставлял военное имущество для Вооруженных сил Украины в Одессу, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, в Одессе был поражен логистический центр, использовавшийся ВСУ для хранения и распределения грузов из Европы.

На переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ

написало ведомство в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что из-за простоя портов Большой Одессы киевский режим потерял за более чем два месяца $4,45 млрд валютной выручки.