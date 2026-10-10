МО РФ сообщило о поражении сухогруза в порту Одесса

Армия России ударила по судну, перевозившему грузы для ВСУ МО РФ сообщило о поражении сухогруза в порту Одесса

Москва10 окт Вести.Российская армия в течение дня 10 октября нанесла поражение сухогрузу в порту Одесса, который перевозил военный груз. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, которые задействованы в интересах ВСУ.

Сухогруз был поражен на переходе морем, заявили в Минобороны. Уточняется, что судно доставляло в порт Одесса военные грузы для украинских боевиков.

Утром 10 октября также сообщалось о поражении судна в порту Одесса. Отмечалось, что оно также перевозило грузы военного назначения.