Москва17 нояВести.Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставлявшему в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, днем 17 ноября российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов нанесли удары в том числе по судам, которые задействованы в интересах украинской армии.
В результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначенияговорится в публикации
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли поражение в порту Измаил инфраструктуре, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины.