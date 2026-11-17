Армия России ударила по судну, доставлявшему в Одессу грузы для ВСУ ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса военные грузы

Москва17 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставлявшему в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, днем 17 ноября российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов нанесли удары в том числе по судам, которые задействованы в интересах украинской армии.

В результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли поражение в порту Измаил инфраструктуре, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины.