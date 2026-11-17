Москва17 ноя Вести.Российские военные поразили в порту Измаил Одесской области инфраструктуру, предназначенную для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее во вторник в военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, энергетическим и транспортным объектам на Украине.

В результате удара поражены: ... в порту "Измаил" – инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины говорится в сообщении МО

Кроме того, поражение нанесено морскому судну типа "сухогруз", которое доставляло в порт Черноморск Одесской области грузы военного назначения, добавили в Минобороны.