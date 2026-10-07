Минобороны: ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для ВСУ

Армия России подбила шедшее в Одессу судно с грузом для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для ВСУ

Москва7 окт Вести.Подразделения Вооруженных сил РФ продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины. Во время морского перехода был поражен сухогруз, направлявшийся в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что целью ударов стали объекты и морская инфраструктура, которые задействованы в доставке военных грузов для нужд киевского режима.

В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в сообщении военного ведомства

Раннее сообщалось, что российская армия ударила по заводу, где велось производство безэкипажных катеров. Объект находился в порту Измаил в Одесской области.