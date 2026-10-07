Москва7 октВести.Подразделения Вооруженных сил РФ продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины. Во время морского перехода был поражен сухогруз, направлявшийся в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что целью ударов стали объекты и морская инфраструктура, которые задействованы в доставке военных грузов для нужд киевского режима.
В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУговорится в сообщении военного ведомства
Раннее сообщалось, что российская армия ударила по заводу, где велось производство безэкипажных катеров. Объект находился в порту Измаил в Одесской области.