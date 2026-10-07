Минобороны сообщило об ударе по заводу БЭК в Измаиле Минобороны: ВС РФ поразили завод БЭК в порту Измаил

Москва7 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по заводу безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в порту Измаил Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что российские военнослужащие совершили массированный удар и поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовой инфраструктуры Украины.

В Одесской области [поражен] завод "Дунай судоремонт" в порту Измаил, осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к ним говорится в сообщении МО РФ

Кроме того, в порту Одессы нанесен урон морскому сухогрузу. Судно доставляло грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Также ВС РФ нанесли удары по целям в Киеве и Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее в Минобороны РФ продемонстрировали кадры удара с применением БПЛА "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов. Цель располагалась в порту Черноморск Одесской области.