Москва7 октВести.Вооруженные силы России нанесли удар по заводу безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в порту Измаил Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что российские военнослужащие совершили массированный удар и поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовой инфраструктуры Украины.
В Одесской области [поражен] завод "Дунай судоремонт" в порту Измаил, осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к нимговорится в сообщении МО РФ
Кроме того, в порту Одессы нанесен урон морскому сухогрузу. Судно доставляло грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Также ВС РФ нанесли удары по целям в Киеве и Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Ранее в Минобороны РФ продемонстрировали кадры удара с применением БПЛА "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов. Цель располагалась в порту Черноморск Одесской области.