ВС РФ поразили промышленный комплекс с военными грузами для ВСУ в порту Измаил

Российская армия поразила промкомплекс с военными грузами для ВСУ в порту Измаил ВС РФ поразили промышленный комплекс с военными грузами для ВСУ в порту Измаил

Москва2 окт Вести.ВС России поразили производственно-промышленный комплекс в порту Измаил в Одесской области, который обеспечивал прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские силы нанесли удар в ночь на пятницу. Для поражения заданных целей ВС РФ использовали беспилотники.

Поражены: в Одесской области – производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ говорится в сообщении Минобороны РФ

Отмечается, что российская армия продолжает наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, которые задействованы в интересах боевиков ВСУ.