Российская армия ударила по инфраструктуре порта Измаил ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре порта Измаил

Москва30 сен Вести.Российские войска минувшей ночью ударили по инфраструктуре черноморского порта Измаил, сообщает Минобороны РФ.

Массированный удар нанесен ночью с использованием ударных беспилотников, высокоточного оружия наземного базирования.

Поражены… инфраструктура порта Измаил говорится в сообщении

Также удары нанесены по коммуникационному центру в Киеве и объектам энергосистемы Украины в Киевской области, которые обеспечивают военное производство.

Ранее в ТАСС отмечали, что порты Украины простаивают более двух месяцев, а финансовые потери Киева растут.