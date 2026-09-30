Москва30 сенВести.Российские войска минувшей ночью ударили по инфраструктуре черноморского порта Измаил, сообщает Минобороны РФ.
Массированный удар нанесен ночью с использованием ударных беспилотников, высокоточного оружия наземного базирования.
Поражены… инфраструктура порта Измаилговорится в сообщении
Также удары нанесены по коммуникационному центру в Киеве и объектам энергосистемы Украины в Киевской области, которые обеспечивают военное производство.
Ранее в ТАСС отмечали, что порты Украины простаивают более двух месяцев, а финансовые потери Киева растут.