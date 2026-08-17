ВС РФ поразили в порту Измаила причальный терминал и ангары с западной техникой

Российские войска поразили важные объекты в порту Измаила ВС РФ поразили в порту Измаила причальный терминал и ангары с западной техникой

Москва17 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 17 августа поразили объекты в порту Измаила, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены … порту "Измаил" - причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, ангары с западной военной техникой говорится в сообщении оборонного ведомства

Как сообщили в российском Минобороны, под удар также попали склады безэкипажных катеров.

16 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по судам, которые использовались в интересах ВСУ. В результате ударов были уничтожены три судна типа "сухогруз" и два морских танкера, применявшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских войск.