Москва7 октВести.Министерство обороны России опубликовало видео удара с применением БПЛА "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в морском порту Черноморск Одесской области.
На опубликованных кадрах показана территория объекта, затем на него наводится прицел, после чего на видео в районе поражения появляется столб дыма.
Объективный контроль поражения цели осуществлялся в режиме реального времениговорится в сообщении оборонного ведомства
Ранее в МО РФ заявили о поражении объектов, связанных с производством и хранением крылатых ракет "Фламинго" и дронов. Цели располагались в Киеве и некоторых областях Украины.