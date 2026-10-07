В Минобороны РФ показали кадры поражения хранилища ГСМ в порту Черноморска

МО РФ показало видео удара "Геранями" по порту Черноморска В Минобороны РФ показали кадры поражения хранилища ГСМ в порту Черноморска

Москва7 окт Вести.Министерство обороны России опубликовало видео удара с применением БПЛА "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в морском порту Черноморск Одесской области.

На опубликованных кадрах показана территория объекта, затем на него наводится прицел, после чего на видео в районе поражения появляется столб дыма.

Объективный контроль поражения цели осуществлялся в режиме реального времени говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее в МО РФ заявили о поражении объектов, связанных с производством и хранением крылатых ракет "Фламинго" и дронов. Цели располагались в Киеве и некоторых областях Украины.