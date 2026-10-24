Москва24 октВести.Российская армия в ходе ночных ударов поразила шедшее в порт Одессы с грузом для ВСУ судно и цех по производству морских беспилотников в порту Черноморск. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Там отметили, что удары по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ, были нанесены беспилотниками.
В порту Черноморск был поражен цех, где производились безэкипажные катера.
Кроме того, на переходе морем был атакован сухогруз, доставлявший для ВСУ грузы в порт Одесса.
Ранее сообщалось, что Киев теряет порядка 6 миллиардов долларов в результате простоя портов Большой Одессы. В эти гавани уже продолжительное время заходят суда, связанные исключительно с обеспечением интересов украинских боевиков.