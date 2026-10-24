Москва24 окт Вести.Украина теряет около 6 миллиардов долларов валютной выручки из-за простоя портов Большой Одессы, который продолжается более трех месяцев, следует из подсчетов ТАСС.

Коммерческие суда по-прежнему избегают захода в порты Одесса, Черноморск и Южный — в эти гавани заходят только суда, связанные с обеспечением интересов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Морскую торговлю в этой связи переориентировали на дунайские порты: украинский Измаил и румынскую Констанцу. В совокупности они способны обеспечить не более трети экспорта, который ранее проходил через порты Большой Одессы, говорится в статье.

Как следствие, Украина в сентябре экспортировала только 44% запланированного объема сельхозпродукции, а к концу сентября экспорт металлургии полностью остановился.

Два названных источника составляли около 65% всего украинского экспорта и приносили примерно 26 миллиардов долларов валютных поступлений в год.

Использование железнодорожной сети и дунайских портов позволило Украине незначительно снизить издержки: с примерно 70 миллионов долларов в день в августе до около 60 миллионов в сентябре–октябре. Порты Большой Одессы простаивают с 22 июля 2026 года.

О поражении сухогрузов, которые задействованы в доставке военных грузов для Киева, регулярно сообщает Минобороны России.