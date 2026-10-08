Москва8 окт Вести.Украина лишилась свыше пяти миллиардов долларов валютной выручки в результате простоя портов.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в порты Одессы, Черноморска и Южного заходят лишь суда, связанные с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Коммерческие торговые корабли продолжают их бойкотировать.

Сентябрьский экспорт сельхозпродукции Украины составил всего 44% от запланированного объема, а поставки металлургического сектора к концу месяца полностью остановились. Эти отрасли вместе обеспечивали около 65% всего экспорта Украины и около $26 млрд валютной выручки ежегодно.

Накануне в МО РФ сообщили, что российские военные поразили в Одесской области портовую и судоремонтную инфраструктуру, а также суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.