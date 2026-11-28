Москва28 ноя Вести.За три месяца, с августа по октябрь 2026 года, убытки Украины из-за простоя морских портов составили около $2,85 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственной таможенной службы страны.

Согласно данным украинской таможни, с августа по октябрь 2026 года через украинские морские порты было экспортировано продукции на сумму $1,54 млрд в денежном эквиваленте. В то же время по итогам аналогичного периода прошлого, 2025 года, этот показатель был в 2,9 раза выше и составил $4,39 млрд.

Таким образом, только за три месяца Киев недополучил $2,85 млрд из-за простоя морских портов сказано в публикации

23 июля украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, суда прекратили заходить в украинские порты. Решение о приостановке движения приняли судовладельцы.

Чтобы хотя бы частично компенсировать убытки от падения объемов экспорта через морские порты, Украина пытается наращивать товарооборот через Дунай и использовать альтернативные маршруты. Однако эти усилия не приносят серьезных результатов.

Снизился и объем общего экспорта по сравнению с предыдущим годом: за три месяца, с августа по октябрь 2026 года, он составил $8,13 млрд в денежном выражении, тогда как годом ранее за эти же три месяца Украина "наторговала" с другими странами на $9,87 млрд.

Ранее стало известно, что украинских аграриев весной-летом 2027 года ждут массовые банкроства.