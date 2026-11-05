Экспорт украинских товаров в сентябре упал на $220 млн по сравнению с 2025 годом

Украина потеряла $220 млн в сентябре из-за падения экспорта Экспорт украинских товаров в сентябре упал на $220 млн по сравнению с 2025 годом

Москва5 ноя Вести.Украина потеряла $220 млн в сентябре из-за снижения объемов экспорта.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны, которые изучило РИА Новости.

Согласно статистике Нацбанка Украины, в сентябре 2026 года Украина отправила на экспорт товаров на сумму $2,736 млрд, тогда как по итогам аналогичного периода прошлого года этот показатель был выше и составил $2,956 млрд. А следовательно, страна получила на $220 млн меньше выручки от реализации экспортных товаров.

Киев практически лишился доходов от поставок продукции металлургической промышленности и ряда других товаров, поскольку в ответ на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и судам, перевозящим мирные грузы, РФ начала поражать важные для украинской экономики объекты двойного назначения.

Кроме того, после атак ВСУ на российские суда в Черном море Вооруженные силы (ВС) РФ стали наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, практически полностью прервав ее функционирование.

Ранее стало известно, что Госстат Украины в третьем квартале 2026 года зафиксировал сокращение национального ВВП.