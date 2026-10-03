В Нацбанке Украины сообщили о падении экспорта зерна в августе

Нацбанк Украины заявил о падении экспорта зерновых культур более чем на 60% В Нацбанке Украины сообщили о падении экспорта зерна в августе

Москва3 окт Вести.Национальный банк Украины опубликовал отчет, согласно которому в августе текущего года экспорт зерновых культур за границу сократился на 63,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Снизился экспорт зерновых культур (на 63,3%), семян масличных культур (на 48,7%) и продуктов пищевой промышленности (на 2,4%) говорится в отчете

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что Украина может потерять внешние рынки сбыта и столкнуться с банкротством аграрного сектора из-за критической ситуации с невозможностью экспорта прошлогоднего урожая зерна после блокировки портов.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в свою очередь, отметила, что Россия не испытывает проблем с вывозом зерна.