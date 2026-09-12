Лут: проблем с вывозом зерна у РФ нет

У России нет проблем с экспортом зерна Лут: проблем с вывозом зерна у РФ нет

Москва12 сен Вести.РФ не испытывает проблем с вывозом зерна, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Глава Минсельхоза опровергла спекуляции о том, что Россия якобы не имеет возможности вывезти зерно на продажу.

Это самая большая ценность, все мы вывозим! сказала она

Министр также рассказала о запуске коридора через Балтику и Каспийский маршрут. Через них проходят миллионы тонн российского зерна.

Лут заверила, что Казахстан не собирается ограничивать транзит зерна из РФ.

Вообще вариантов у нас очень много. Такие варианты придумываем, конечно, ситуация нас взбодрила очень. Оказывается, можно даже фантастические вещи делать, о которых мы никогда не думали добавила она

В завершение Лут подчеркнула, что Россия сама будет сыта и кого-то еще точно накормит.

Ранее сообщалось, что в России собрали 113,5 млн тонн зерна с начала 2026 года.