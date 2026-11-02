Украина недополучила $551 млн от экспорта металлов за девять месяцев

Выручка Украины от поставок металлов за рубеж сократилась на 16% Украина недополучила $551 млн от экспорта металлов за девять месяцев

Москва2 ноя Вести.Доходы Украины от экспорта черных и цветных металлов, а также изделий из них сократились на 551 миллион долларов за период с января по сентябрь текущего года. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на документы Национального банка Украины.

Согласно данным регулятора, за девять месяцев стоимость поставленных за рубеж металлов и металлопродукции составила 2,868 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года показатель превышал 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, экспортная выручка снизилась примерно на 16%.

Ранее украинские СМИ писали о проблемах на рынке стали. По данным журналистов, из-за остановки металлургических заводов Украина стала зависима от импорта, потеряв статус крупного экспортера.