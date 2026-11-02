Из экспортера в импортеры: на Украине заявили о проблемах на рынке стали Украина вынуждена импортировать сталь после остановки металлургических заводов

Москва2 ноя Вести.Остановка работы металлургических заводов на Украине привела к изменениям на внутреннем рынке стали, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что из крупного производителя и экспортера Украина превращается в импортера. Об этом стало известно из отчета объединения предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) страны "Укрметаллургпром".

После остановки крупных металлургических предприятий Украина, которая до 2022 года выплавляла более 21 млн тонн металла в год и была крупным экспортером, теперь зависит от импорта пишут СМИ

Сперва последствия затронули строительную сферу, которая недополучила арматуру и столкнулась с сокращением ее запасов.

За три квартала 2026 года арматуры было ввезено 84 тыс. тонн, почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Ежемесячный дефицит наиболее массовых видов проката уже достигает около 200 тыс. тонн, а импорт не успевает его компенсировать следует из отчета

Наращиванию импорта препятствует обстановка в логистике: из-за блокировки портов Большой Одессы металл ввозят через румынские и болгарские порты, далее – по железной дороге или на автомобилях. Такой маршрут может занимать больше двух месяцев. Также трудности возникают ввиду подорожания внутренних перевозок, в том числе роста грузовых тарифов на украинской железной дороге на 30%.

Так, в течение года себестоимость строительства увеличилась на 30-35%. Арматура стала дороже примерно на 60%, резюмируется в отчете.

Ранее стало известно, что горсовет Кривого Рога обратился к владельцу завода "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшего металлургического предприятия Украины, с просьбой пересмотреть планы его консервации.