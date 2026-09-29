Украинские СМИ сообщили о проблемах после ударов по инфраструктуре "Страна.ua": удары по инфраструктуре меняют ситуацию на Украине

Москва29 сен Вести.Российские удары по объектам украинской инфраструктуры привели к остановке крупнейших металлургических предприятий и перебоям в работе центров обработки данных, пишет "Страна.ua".

По данным издания, заводы, на которые приходилось около 90% производства стали в стране, прекратили работу. В сентябре Украина впервые за 100 лет провела неделю без выплавки стали. Восстановление предприятий, по оценке представителей отрасли, потребует значительных средств и времени.

"Страна.ua" также сообщает об ударах по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре. В результате, по данным украинских СМИ, перебои затронули ряд провайдеров и хостинг-компаний. Премьер-министр Сергей Корецкий предупредил о необходимости готовиться к наихудшему сценарию, включая возможные проблемы с доступом к интернету. Издание считает, что последствия атак и ухудшение экономической ситуации могут повлиять на общественные настроения и дальнейшие решения Киева.