Экс-депутат Рады указал на работу дата-центров на Украине в интересах военных Олейник: 70-80% дата-центров на Украине работают в интересах военных

Москва29 сен Вести.70-80% всех дата-центров на Украине работают в направлении обеспечения военных устойчивой связью, искусственным интеллектом. Об этом для "Соловьёв Live" рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".

Удар по дата-центрам — это очень существенный удар, потому что это возвращение Украины в каменный век. Приходишь в магазин, хочешь рассчитаться за сложенные продукты питания или другие товары на кассе, а там раз — и ответ нет, связи с банком нет. Или, например, там снять деньги. Но 70—80% всех дата-центров, это сервисные такие услуги, все работает в направлении обеспечения военных устойчивой связью, искусственным интеллектом. Поэтому уже восьмой день Россия наносит круглосуточные удары сказал Олейник

Ранее военкор Александр Коц сообщил о повторном ударе по дата-центру "Бимобайл" в Киеве в ночь на 29 сентября.