Военкор Коц сообщил о повторном ударе по дата-центру "Бимобайл" в Киеве

Военкор Коц сообщил о повторной атаке на "Бимобайл" в Киеве Военкор Коц сообщил о повторном ударе по дата-центру "Бимобайл" в Киеве

Москва29 сен Вести.Военкор Александр Коц сообщил о повторном ударе по дата-центру "Бимобайл" в Киеве в ночь на 29 сентября. Его слова передает KP.RU.

Ночь смешанного состава: баллистика по Киеву, реактивные "Герани" по области и югу. Воздушные силы ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) насчитали 2 баллистические ракеты, "Циркон" и 152 беспилотника, из них 82 реактивных. ... "Бимобайл" Минобороны уже поражало 11 сентября говорится в материале

Коц отметил, что инфраструктура центра была рассчитана на резервирование: подключение шло к двум точкам обмена трафиком UA-IX, а кабели были заведены с разных сторон. Это позволяло сохранять работу при авариях, но, как сообщил военкор, не спасло от повторной атаки дронов "Герань".

В ночь на 29 сентября российские войска нанесли удары по объектам энергетической, производственной и портовой инфраструктуры в Одесской области, задействованным в интересах украинской армии. Так, под Одессой была поражена электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов.