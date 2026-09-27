Минобороны РФ заявило о "цифровом детоксе" после ударов по data-центрам в Киеве

"Цифровой детокс": Минобороны прокомментировало удары по data-центрам в Киеве Минобороны РФ заявило о "цифровом детоксе" после ударов по data-центрам в Киеве

Москва27 сен Вести.Минобороны России опубликовало в мессенджере MAX пост о принудительном "цифровом детоксе" после того, как военнослужащие РФ нанесли удары по киевским центрам обработки данных, которые обслуживали ВСУ.

27 сентября МО РФ сообщило, что российские военные ударили по центрам обработки данных компаний "Омега телеком" и "Киевстар" в Киеве. Центры предоставляли украинским боевикам серверы для хранения данных, мобильную связь и интернет.

Позднее российское Минобороны опубликовало картинку с подписью "цифровой детокс", сопроводив пост фразой: "В принудительном режиме".