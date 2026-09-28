Премьер Украины Корецкий не исключил, что страна останется без интернета

Премьер Украины допустил, что страна останется без интернета Премьер Украины Корецкий не исключил, что страна останется без интернета

Москва28 сен Вести.Премьер-министр Украины Сергей Корецкий не исключил, что страна может остаться без интернет-связи на фоне усиленных ударов российских военных по центрам обработки данных.

Угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликта заявил Корецкий в эфире украинского телевидения

По словам премьера, в связи с этим власти Украины могут разместить дата-центры под землей или развернуть их за границей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла удары в Киеве по центрам обработки данных компаний "Укртелеком" и "Дримлайн", которые использовались в интересах украинских военных.