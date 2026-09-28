Москва28 сенВести.Премьер-министр Украины Сергей Корецкий не исключил, что страна может остаться без интернет-связи на фоне усиленных ударов российских военных по центрам обработки данных.
Угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликтазаявил Корецкий в эфире украинского телевидения
По словам премьера, в связи с этим власти Украины могут разместить дата-центры под землей или развернуть их за границей.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла удары в Киеве по центрам обработки данных компаний "Укртелеком" и "Дримлайн", которые использовались в интересах украинских военных.