В центре Киева полностью перестал работать интернет В украинской столице наблюдается полное отключение интернета

Москва24 сен Вести.Отсутствие интернета наблюдается в центре столицы Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Предположительно, в результате ударов был поврежден узел интернет-провайдера Etherlink.

Владелец киевского интернет провайдера UTELS Александр Полюдов в этой связи спрогнозировал резкое повышение тарифов на услуги.

По его словам, затраты на восстановление поврежденной инфраструктуры приведут к тому, что "интернета по 300-350 гривен больше не будет".

Накануне Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по центрам обработки данных, задействованным в интересах ВСУ. Российские военнослужащие поразили центры NewTelco и "Юнайтед ДС". Первый центр являлся ключевым объектом обмена интернет-трафиком Минобороны Украины, а второй обеспечивал обработку, передачу данных и международную связь спецслужб Украины.