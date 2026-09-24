Москва24 сен Вести.Отсутствие стабильного интернета на Украине усиливают риски для киевского режима потерять управление над местным населением. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Благодаря средствам массовой информации, а вернее дезинформации внутри того концлагеря, который выстроил Запад на Украине, у них усиливаются риски потери управляемости украинским обществом, потому что люди, не сидящие в интернете, не смотрящие этот безумный телемарафон… они начинают разговаривать, думать, задаваться вопросами, что разрушает устоявшуюся конструкцию украинской власти, замешанную на русофобии объяснил эксперт

Также политолог отметил, что отсутствие интернета для Украины нарушает логистику и работу всех государствообразующих структур.

Это отсутствие не просто связи, возможности заглянуть в мировые события и события в соседнем районе. Это нарушение логистики… работы всех систем государствообразующих, начиная от министерств, заканчивая обычным отделением почты… потому что сегодня все завязано в первую очередь на интернете. Все то, что делается за секунды, на Украине будет делаться неделями, а это значит потери бюджета подчеркнул Кот

Ранее сообщалось, что в центре Киева наблюдается отсутствие интернета. Предположительно, в результате ударов был поврежден узел интернет-провайдера Etherlink.

Накануне Вооруженные силы РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по центрам обработки данных, задействованных в интересах ВСУ.