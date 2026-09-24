Москва24 сенВести.Отсутствие стабильного интернета на Украине усиливают риски для киевского режима потерять управление над местным населением. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.
Благодаря средствам массовой информации, а вернее дезинформации внутри того концлагеря, который выстроил Запад на Украине, у них усиливаются риски потери управляемости украинским обществом, потому что люди, не сидящие в интернете, не смотрящие этот безумный телемарафон… они начинают разговаривать, думать, задаваться вопросами, что разрушает устоявшуюся конструкцию украинской власти, замешанную на русофобииобъяснил эксперт
Также политолог отметил, что отсутствие интернета для Украины нарушает логистику и работу всех государствообразующих структур.
Это отсутствие не просто связи, возможности заглянуть в мировые события и события в соседнем районе. Это нарушение логистики… работы всех систем государствообразующих, начиная от министерств, заканчивая обычным отделением почты… потому что сегодня все завязано в первую очередь на интернете. Все то, что делается за секунды, на Украине будет делаться неделями, а это значит потери бюджетаподчеркнул Кот
Ранее сообщалось, что в центре Киева наблюдается отсутствие интернета. Предположительно, в результате ударов был поврежден узел интернет-провайдера Etherlink.
Накануне Вооруженные силы РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по центрам обработки данных, задействованных в интересах ВСУ.