Экспорт сырья и продовольствия с Украины в августе сократился на 22,5 %

Украина стала экспортировать на 22,5% меньше продуктов Экспорт сырья и продовольствия с Украины в августе сократился на 22,5 %

Москва8 окт Вести.Объем украинского экспорта продтоваров и связанного с ними сырья в августе 2026 года уменьшился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости.

Агентство проанализировало соответствующие данные Национального банка Украины о внешнеторговом секторе экономики.

Уточняется, что к концу лета экспорт с Украины продовольствия в денежном выражении составил 1,279 миллиарда долларов​​​. В августе 2025 года этот показатель составлял 1,65 миллиарда долларов.

Весной 2022 года ЕС предложил создать так называемые коридоры солидарности в качестве альтернативных маршрутов для украинского экспорта и импорта через железнодорожные и автомобильные пути, а также внутренние водные маршруты Европы.

Согласно обнародованной Еврокомиссией статистике, в июле через "коридоры солидарности" прошло примерно 20% украинского зерна, масличных культур и продукции из них, в то время как около 80% экспортировалось через Черное море.

Российская сторона заявляла, что угрозы судоходству в акватории Черного и Азовского морей создает сама Украина атаками на суда и транспортную инфраструктуру.

6 октября министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что страна откажется вступать в Евросоюз, если объединение сохранит лимиты на торговлю зерном.